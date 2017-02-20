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Дальнее зарубежье 20.02.2017 11:05

МИД Малайзии вызвал посла КНДР для разъяснений

МИД Малайзии вызывает посла КНДР Кан Чхоля для разъяснений по поводу его заявлений относительно расследования гибели сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Малайзии, опубликованного на сайте в понедельник.

"Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла КНДР Кан Чхоля сегодня, 20 февраля 2017 года, для разъяснений по поводу обвинений, которые он выдвинул в адрес правительства Малайзии в ходе его пресс-конференции 17 февраля 2017 года", - говорится в заявлении.

МИД Малайзии отметил, что обвинения в адрес правительства страны безосновательны.

"Министерство подчеркнуло, что, поскольку кончина произошла в Малайзии при таинственных обстоятельствах, обязанностью малазийского правительства является проведение расследования с целью установления причины смерти", - говорится в заявлении.

На пресс-конференции 17 февраля посол КНДР в Малайзии заявил, что малазийскому правительству "есть, что скрывать". Также Кан Чхоль обвинил Малайзию в сговоре с "внешними силами".

Как сообщают СМИ, в связи с обострением отношений между двумя странами, связанными с гибелью Ким Чен Нама, а также расследованием ее причин, Малайзия отозвала своего дипломатического представителя из Пхеньяна.

На прошлой неделе судмедэксперты провели вскрытие тела. По данным министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатасивама, его результаты будут опубликованы, предположительно, в среду 22 февраля.

Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чон Нам скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему в лицо плеснули неизвестной жидкостью.

В рамках расследования дела задержаны две женщины, у одной из которой паспорт гражданки Вьетнама. Кроме того, задержан таксист, вероятно, подвозивший этих женщин. В розыске находятся еще четыре человека, которые, по версии следствия, являются представителями Северной Кореи, и которые, предположительно, покинули территорию Малайзии.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, КИМ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az