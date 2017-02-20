Лидер французских ультраправых Ле Пен проведет встречу в Бейруте с президентом Ливана

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен встретится в понедельник в Бейруте с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром страны Саадом Харири, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

М.Ле Пен прибыла в столицу Ливана накануне вечером. Как ожидается, ее визит продлится два дня.

Отмечается, что это первая официальная встреча лидера французских ультраправых с действующим главой иностранного государства.

Кроме того, в Бейруте у М.Ле Пен, среди прочего, запланированы встречи с министром иностранных дел Ливана Джебраном Бассилем и патриархом Маронитской церкви Бешарой ар-Раем.

М.Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" и является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону. Французские президентские выборы пройдут в апреле-мае 2017 года,