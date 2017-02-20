Казахстан и Россия приняли план действий в области культуры

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и глава Минкультуры России Владимир Мединский в понедельник в Астане подписали двусторонний план действий в области культуры на 2017 год.

"Соглашение у нас не абстрактное, а достаточно конкретное. Во-первых, мы договорились по продукции кино. Во-вторых, в рамках ЭКСПО приезжают в Астану Мариинский театр, Михайловский, идут переговоры о гастролях МХТ имени Чехова и завершаются переговоры о большой выставке Эрмитажа в Астане", - сообщил В.Мединский на церемонии подписания плана.

Согласно принятому документу, Казахстан и Россия намерены проработать возможность объявления 2019 года российско-казахстанским годом культурных обменов.

Наряду с этим в текущем году в Астане планируется провести международный конкурс имени Чайковского.

"Мы готовы в этом году принять международный юношеский конкурс имени Чайковского. Такой уважаемый бренд - конкурс имени Чайковского - впервые будет проходить в нашем прекрасном городе и эпицентром конкурса будет Казахский национальный университет искусств", - подчеркнул министр культуры Казахстана.