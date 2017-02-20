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СНГ 20.02.2017 11:35

Казахстан и Россия приняли план действий в области культуры

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и глава Минкультуры России Владимир Мединский в понедельник в Астане подписали двусторонний план действий в области культуры на 2017 год.

"Соглашение у нас не абстрактное, а достаточно конкретное. Во-первых, мы договорились по продукции кино. Во-вторых, в рамках ЭКСПО приезжают в Астану Мариинский театр, Михайловский, идут переговоры о гастролях МХТ имени Чехова и завершаются переговоры о большой выставке Эрмитажа в Астане", - сообщил В.Мединский на церемонии подписания плана.

Согласно принятому документу, Казахстан и Россия намерены проработать возможность объявления 2019 года российско-казахстанским годом культурных обменов.

Наряду с этим в текущем году в Астане планируется провести международный конкурс имени Чайковского.

"Мы готовы в этом году принять международный юношеский конкурс имени Чайковского. Такой уважаемый бренд - конкурс имени Чайковского - впервые будет проходить в нашем прекрасном городе и эпицентром конкурса будет Казахский национальный университет искусств", - подчеркнул министр культуры Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КУЛЬТУРА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az