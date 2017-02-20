Новый проект миграционного указа в США затронет те же семь стран, что и ранее - СМИ

Черновой вариант пересмотренного президентом США Дональдом Трампом иммиграционного указа предусматривает ограничение на въезд граждан тех же семи стран, которые упоминались и в предыдущем варианте документа, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
При этом, согласно проекту нового указа, граждане этих стран, у которых уже есть американская виза, смогут посетить Соединенные Штаты, даже если виза у них еще не была открыта.
Кроме того, указ также не коснется выходцев из этих стран, имеющих грин-карты, и тех, у кого есть двойное гражданство, одно из которых - американское.
Новый указ также не предусматривает, чтобы власти при отказах в выдаче виз не делали акцент на сирийских беженцах, просящих об убежище.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, пока этот документ является лишь черновиком, финальная и официальная версия которого должна быть опубликована уже в ближайшее время.
Министерство национальной безопасности США эту информацию пока не прокомментировало.
В конце января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.
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