Глава МЧС Азербайджана посетил выставку оборонной промышленности «IDEX-2017» в ОАЭ

Глава МЧС Азербайджана Камаледдин Гейдаров посетил 18-19 февраля в Абу-Даби международную выставку оборонной промышленности «IDEX-2017», сообщает в понедельник пресс-служба МЧС.

"К.Гейдаров провел встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заед Аль-Нахайяном", - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава азербайджанского МЧС ознакомился с техникой последнего поколения различных производителей, используемой в чрезвычайных ситуациях, провел ряд встреч с высокопоставленными лицами различных стран, представляющих соответствующие структуры.

Ф.Исазаде