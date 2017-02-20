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Спорт 20.02.2017 11:13

Организаторы Ф-1 в Баку и Сочи ведут предметные переговоры по продаже билетов в едином пакете на два этапа

Оргкомитет «Гран-при Азербайджан» гонок серии «Формула-1» ведет переговоры с организаторами сочинского этапа Ф-1 по вопросу совместной реализации билетов в едином пакете на два этапа, заявила директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

«В этом году мы, наверное, сможем начать определенную совместную продажу в едином пакете билетов на этапы «Формулы-1» в Баку и Сочи. В этом направлении мы активно ведем переговоры с российской стороной», - сказала Н.Арпадараи, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, переговоры приобрели более серьезный характер после визита промоутера «Гран-при России» Сергея Воробьева в Баку на прошлой неделе.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, БАКУ, СОЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az