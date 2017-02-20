Организаторы Ф-1 в Баку и Сочи ведут предметные переговоры по продаже билетов в едином пакете на два этапа

Оргкомитет «Гран-при Азербайджан» гонок серии «Формула-1» ведет переговоры с организаторами сочинского этапа Ф-1 по вопросу совместной реализации билетов в едином пакете на два этапа, заявила директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

«В этом году мы, наверное, сможем начать определенную совместную продажу в едином пакете билетов на этапы «Формулы-1» в Баку и Сочи. В этом направлении мы активно ведем переговоры с российской стороной», - сказала Н.Арпадараи, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, переговоры приобрели более серьезный характер после визита промоутера «Гран-при России» Сергея Воробьева в Баку на прошлой неделе.

Р.Бабаев