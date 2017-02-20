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СНГ 20.02.2017 12:17

Причиной гибели казахстанских военных под лавиной могло стать халатное отношение к службе, считают в прокуратуре

По факту гибели под лавиной семи военнослужащих из дислоцированной в Жамбылской области (на юге Казахстана) части начато досудебное расследование.

Расследование ведется по ст.453 части 2 "халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" Уголовного кодекса, сообщила в понедельник пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) Казахстана.

Создана следственно-оперативная группа под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры.

"В настоящее время проводятся следственные действия для установления фактических обстоятельств чрезвычайного происшествия", - отмечается в сообщении.

"Досудебное расследование находится на контроле. О результатах расследования проинформируем дополнительно", - добавили в ведомстве.

В минувшую пятницу в ущелье Коксай в Жамбылской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих горно-егерского полка произошел внезапный сход снежной лавины. В отработке принимали участие 23 человека, семеро из них погибли, восемь находятся в военном госпитале.

Ход расследования трагедии взял под личный контроль премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. На месте трагедии работает правительственная комиссия во главе с министром обороны Сакеном Жасузаковым.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛАВИНА, ВОЕННЫЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az