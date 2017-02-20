Центробанк Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек около 48 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 47,7 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 20 февраля провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 47,7 млн манатов, хотя рассчитывал привлечь 150 млн манатов, средневзвешенная ставка - 14,87%", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Азизов