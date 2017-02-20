На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин Морено

Кандидат от правящей политической партии "Альянс ПАИС" Ленин Морено лидирует на выборах президента Эквадора, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Так, после обработки 80% избирательных бюллетеней, Л.Морено получил почти 39% голосов, на втором месте с 29% расположился представитель оппозиционного движения "КРЕО-СУМА" Гильермо Лассо.

Для того, чтобы быть избранным президентом уже в первом туре, Л.Морено необходимо либо получить более 50% голосов, либо набрать более 40%, однако в таком случае отрыв от ближайшего соперника должен составлять минимум 10%.

Сам Л.Морено еще до публикации первых результатов голосов объявил себя победителем и призвал Г.Лассо признать поражение. "Я верю, что мы достигнем 40%", - сказал он.

Л.Морено с 2007 по 2013 год был вице-президентом Эквадора, затем стал спецпосланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности.