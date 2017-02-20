Денежные доходы населения Азербайджана в январе увеличились почти на 5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе 2017 года составили 3 млрд 476,1 млн манатов, что на 4,6% превышает показатель января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Инфляция в Азербайджане в январе 2017 года составила 2,3%, среднегодовой рост цен по итогам января составил 11,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе 2017 года увеличились на 3,4% - до 358,6 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 3 млрд 139,8 млн манатов, что на 4,5% выше показателя января 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов