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Макроэкономика 20.02.2017 11:59

Денежные доходы населения Азербайджана в январе увеличились почти на 5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе 2017 года составили 3 млрд 476,1 млн манатов, что на 4,6% превышает показатель января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Инфляция в Азербайджане в январе 2017 года составила 2,3%, среднегодовой рост цен по итогам января составил 11,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе 2017 года увеличились на 3,4% - до 358,6 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 3 млрд 139,8 млн манатов, что на 4,5% выше показателя января 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az