Денежные доходы населения Азербайджана в январе увеличились почти на 5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе 2017 года составили 3 млрд 476,1 млн манатов, что на 4,6% превышает показатель января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Инфляция в Азербайджане в январе 2017 года составила 2,3%, среднегодовой рост цен по итогам января составил 11,9%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе 2017 года увеличились на 3,4% - до 358,6 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 3 млрд 139,8 млн манатов, что на 4,5% выше показателя января 2016 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.
А.Ахундов
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