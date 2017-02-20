Иракские правительственные силы возобновили наступление на западный Мосул

Правительственные войска Ирака возобновили в понедельник наступление, цель которого, - освободить западную часть Мосула от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

В настоящее время в районе проведения операции слышна артиллерийская стрельба.

Военная операция по освобождения западных кварталов Мосула началась в воскресенье. Тогда военным удалось освободить несколько небольших населенных пунктов на подступах к городу.

Восточную часть Мосула правительственным войскам Ирака удалось полностью очистить от террористов в прошлом месяце.