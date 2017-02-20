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Дальнее зарубежье 20.02.2017 13:04

Иракские правительственные силы возобновили наступление на западный Мосул

Правительственные войска Ирака возобновили в понедельник наступление, цель которого, - освободить западную часть Мосула от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

В настоящее время в районе проведения операции слышна артиллерийская стрельба.

Военная операция по освобождения западных кварталов Мосула началась в воскресенье. Тогда военным удалось освободить несколько небольших населенных пунктов на подступах к городу.

Восточную часть Мосула правительственным войскам Ирака удалось полностью очистить от террористов в прошлом месяце.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az