Иракские правительственные силы возобновили наступление на западный Мосул

Правительственные войска Ирака возобновили в понедельник наступление, цель которого, - освободить западную часть Мосула от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.
В настоящее время в районе проведения операции слышна артиллерийская стрельба.
Военная операция по освобождения западных кварталов Мосула началась в воскресенье. Тогда военным удалось освободить несколько небольших населенных пунктов на подступах к городу.
Восточную часть Мосула правительственным войскам Ирака удалось полностью очистить от террористов в прошлом месяце.
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