Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2017г сократилась на 19,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе 2017 года, составила 107,6 тыс. кв. метров, что на 19,5% меньше показателя января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, за январь 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 28,5 млн манатов (спад на 35,8%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.

А.Ахундов