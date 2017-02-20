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Бизнес и законодательство 20.02.2017 12:05

Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2017г сократилась на 19,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе 2017 года, составила 107,6 тыс. кв. метров, что на 19,5% меньше показателя января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, за январь 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 28,5 млн манатов (спад на 35,8%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: ЖИЛЬЕ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az