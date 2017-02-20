Армянское лобби Калифорнии совершило неудачную попытку помешать работе азербайджанского стенда про Карабах на выставке туризма в США

Представители армянского лобби Калифорнии (США) совершили неудачную попытку помешать работе азербайджанского стенда «Карабах – драгоценная корона Азербайджана» (Karabakh – Crown Jewel of Azerbaijan) в туристической выставке «Лос-Анджелес путешествие и приключение», сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Обеспокоенные широким представлением Азербайджана на выставке, в частности, представлением Карабаха, как исторических азербайджанских земель, представители армянского лобби Калифорнии, различными провокационными и агрессивными действиями попытались помешать работе азербайджанского стенда. Но в результате вмешательства в дело службы безопасности выставки и полиции Лос-Анджелеса они не смогли достичь своей цели»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что стенд, представляющий туристический потенциал Азербайджана был установлен генконсульством страны в Лос-Анджелесе, где посетителям раздавалась информация в буклетах. «Посетителям выставки раздавались буклеты, подготовленные министерством культуры и туризма Азербайджана, в которых отражена информация о географическом расположении страны, ее истории и традициях религиозной терпимости, а также богатой культуре»,- отмечается в информации.

МИД отмечает, что особое внимание посетителей выставки привлек баннер «Карабах – драгоценная корона Азербайджана», который и вызвал раздражение представителей армянского лобби. «Наряду с очаровательной природой Карабаха, были отражены Карабахский скакун, ковер, кухня, Шушинская крепость, Мечеть Гевхарага, Албанский монастырь Гянджасар, школа Мугама Карабаха. Кроме того, посетителям выставки были розданы брошюры, рассказывающие об истории Карабаха, принадлежности этого региона Азербайджану и его оккупации Арменией, а также незаконности визитов на захваченные территории»,- отмечает МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде