В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж

17 - 18 февраля с.г. в школе № 1 города Гёйтепе Джалилабадского района (директор Фирудин Бахманов) и Гуманитарной школе-лицее № 4 города Ленкорани (директор Егана Аскерова) состоялись два очередных тура IХ республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Ее организаторами являются Посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Несмотря на сложные погодные условия, в Олимпиаде приняли участие учащиеся 33 школ из Масаллинского, Джалилабадского, Нефтчалинского, Сальянского, Ленкоранского, Астаринского, Лерикского, Билясуварского районов и города Ленкорани.

С приветствиями к участникам Олимпиады обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, заместитель заведующего отделом образования города Ленкорани Гюльоглан Багиров, директор школы № 1 города Гёйтепе Фирудин Бахманов, директор Гуманитарной школы-лицея № 4 города Ленкорани Егана Аскерова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеки школ комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Следующий тур Олимпиады пройдёт 24 февраля с.г. в школе № 1 города Шабрани.

Фотографии:





1 - 21. Очередные туры Олимпиады по русскому языку и литературе состоялись южном регионе Азербайджана