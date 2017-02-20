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20.02.2017 12:14

В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж

17 - 18 февраля с.г. в школе № 1 города Гёйтепе Джалилабадского района (директор Фирудин Бахманов) и Гуманитарной школе-лицее № 4 города Ленкорани (директор Егана Аскерова) состоялись два очередных тура IХ республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Ее организаторами являются Посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Несмотря на сложные погодные условия, в Олимпиаде приняли участие учащиеся 33 школ из Масаллинского, Джалилабадского, Нефтчалинского, Сальянского, Ленкоранского, Астаринского, Лерикского, Билясуварского районов и города Ленкорани.

С приветствиями к участникам Олимпиады обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, заместитель заведующего отделом образования города Ленкорани Гюльоглан Багиров, директор школы № 1 города Гёйтепе Фирудин Бахманов, директор Гуманитарной школы-лицея № 4 города Ленкорани Егана Аскерова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеки школ комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Следующий тур Олимпиады пройдёт 24 февраля с.г. в школе № 1 города Шабрани.

Фотографии:


1 - 21. Очередные туры Олимпиады по русскому языку и литературе состоялись южном регионе Азербайджана

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az