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Регион 20.02.2017 12:32

В Иране сообщают об испытании усовершенствованных ракет

В Иране заявили, что провели к ходе учений испытание усовершенствованных ракет, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".

По его данным, ракеты были запущены в ходе стартовавших в понедельник учений Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в центральной части страны.

Агентство подчеркивает, что ракеты успешно поразили мишени. При этом не приводится данных о типе ракет и об их характеристиках.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az