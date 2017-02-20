В Иране сообщают об испытании усовершенствованных ракет

В Иране заявили, что провели к ходе учений испытание усовершенствованных ракет, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".

По его данным, ракеты были запущены в ходе стартовавших в понедельник учений Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в центральной части страны.

Агентство подчеркивает, что ракеты успешно поразили мишени. При этом не приводится данных о типе ракет и об их характеристиках.