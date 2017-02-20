Телефон Гитлера продан на аукционе в США за $243 тыс

Личный красный телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру, ушел с молотка за $243 тыс. в американском штате Мэриленд, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Торги начались со стартовой цены лота в $100 тыс. Покупатель предпочел остаться неизвестным.
Изначально телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера в Берлине, вскоре они передали его в качестве сувенира британскому офицеру Ральфу Рейнеру.
На нем изображена свастика, а также сделана гравировка с именем нацистского лидера.
Ранее руководство аукционного дома выразило надежду на то, что телефон будет впоследствии передан новым владельцем в собственность одного из музеев.
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