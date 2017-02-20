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Это интересно 20.02.2017 12:39

Телефон Гитлера продан на аукционе в США за $243 тыс

Личный красный телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру, ушел с молотка за $243 тыс. в американском штате Мэриленд, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Торги начались со стартовой цены лота в $100 тыс. Покупатель предпочел остаться неизвестным.

Изначально телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера в Берлине, вскоре они передали его в качестве сувенира британскому офицеру Ральфу Рейнеру.

На нем изображена свастика, а также сделана гравировка с именем нацистского лидера.

Ранее руководство аукционного дома выразило надежду на то, что телефон будет впоследствии передан новым владельцем в собственность одного из музеев.

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Тэги: США, ГИТЛЕР, ТЕЛЕФОН, АУКЦИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az