Десятки человек стали жертвами холодов на северо-западе Афганистана

Более 50 человек погибли и девять человек ранены за последние два дня в результате переохлаждения и небывалого снегопада в северо-западной афганской провинции Фарьяб, сообщил в понедельник местным СМИ пресс-секретарь губернатора региона Джовид Бедор.
По его словам, 30 чабанов с 7 тыс. голов скота числятся пропавшими без вести.
Дж.Бедор подчеркнул, что власти предпринимают экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим от стихии.
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