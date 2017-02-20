Глава МИД Белоруссии едет в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посетит 21-22 февраля Москву, запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

"Основной темой поездки является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, В.Макей проведет рабочую встречу с С.Лавровым, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Белоруссией и Россией.