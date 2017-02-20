Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8425 RUR   0.0297 GBR   2.1552 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 20.02.2017 16:02

Глава МИД Белоруссии едет в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посетит 21-22 февраля Москву, запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

"Основной темой поездки является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, В.Макей проведет рабочую встречу с С.Лавровым, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Белоруссией и Россией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Предложения об исключении Белоруссии из ОДКБ лишены правовых оснований - МИД Белоруссии Лавров проводит переговоры с главой МИД Белоруссии Главы МИД СНГ обсудят в пятницу в Москве расширение интеграционных связей в сфере обороны, сообщают в Минске Представители БДИПЧ ОБСЕ и МИД Белоруссии обсудили организацию международного наблюдения за выборами президента Минск не планирует пока открывать офис миссии ОБСЕ Минск увидел в продлении американских санкций против Белоруссии неповоротливость бюрократии США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az