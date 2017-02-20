В школах Таджикистана могут увеличить число уроков русского языка

Власти Таджикистана изучают вопрос об увеличении количества учебных часов по русскому языку в общеобразовательных школах, сообщила в понедельник "Интерфаксу" вице-президент Академии образования при президенте республики Ирина Каримова.
"Выступления нашего президента нацеливают нас на то, чтобы молодое поколение знало не только свой государственный язык, но еще два-три языка, в том числе и язык межнационального общения", - отметила она.
"В наших общеобразовательных школах в зависимости от класса, на изучение русского языка в неделю отводится три часа. У нас нет такого предмета как "русская литература", потому что этот предмет интегрирован с "русским языком". И поэтому сейчас будет создана рабочая группа из крупных ученых, специалистов, авторов учебников русского языка для рассмотрения увеличения часов по русскому языку в общеобразовательных школах", - рассказала И.Каримова.
По ее словам, последние годы в Таджикистане наблюдается повышенный интерес коренного населения к русскому языку и русской культуре, но это не связано с мигрантами.
"Прежде всего, это связано с вхождением Таджикистана в мировое образовательное пространство, пониманием того, что именно русский язык является языком межнационального общения, и где бы ни был человек на пространстве СНГ, тебя всегда поймут", - отметила И.Каримова.
Она считает, что русский язык как учебный предмет в средних школах Таджикистана нельзя отнести к иностранным языкам, "потому что иностранные языки изучаются по выбору учащихся".
"Изучение же русского языка является обязательным в каждой школе, не зависимо от языка обучения. Следовательно, статус изучения русского языка в республике гораздо выше статуса других иностранных языков. Его изучение в общеобразовательных школах начинается со второго класса и продолжается по одиннадцатый класс", - сказала И.Каримова.
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