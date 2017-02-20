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СНГ 20.02.2017 16:17

В школах Таджикистана могут увеличить число уроков русского языка

Власти Таджикистана изучают вопрос об увеличении количества учебных часов по русскому языку в общеобразовательных школах, сообщила в понедельник "Интерфаксу" вице-президент Академии образования при президенте республики Ирина Каримова.

"Выступления нашего президента нацеливают нас на то, чтобы молодое поколение знало не только свой государственный язык, но еще два-три языка, в том числе и язык межнационального общения", - отметила она.

"В наших общеобразовательных школах в зависимости от класса, на изучение русского языка в неделю отводится три часа. У нас нет такого предмета как "русская литература", потому что этот предмет интегрирован с "русским языком". И поэтому сейчас будет создана рабочая группа из крупных ученых, специалистов, авторов учебников русского языка для рассмотрения увеличения часов по русскому языку в общеобразовательных школах", - рассказала И.Каримова.

По ее словам, последние годы в Таджикистане наблюдается повышенный интерес коренного населения к русскому языку и русской культуре, но это не связано с мигрантами.

"Прежде всего, это связано с вхождением Таджикистана в мировое образовательное пространство, пониманием того, что именно русский язык является языком межнационального общения, и где бы ни был человек на пространстве СНГ, тебя всегда поймут", - отметила И.Каримова.

Она считает, что русский язык как учебный предмет в средних школах Таджикистана нельзя отнести к иностранным языкам, "потому что иностранные языки изучаются по выбору учащихся".

"Изучение же русского языка является обязательным в каждой школе, не зависимо от языка обучения. Следовательно, статус изучения русского языка в республике гораздо выше статуса других иностранных языков. Его изучение в общеобразовательных школах начинается со второго класса и продолжается по одиннадцатый класс", - сказала И.Каримова.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РУССКИЙ, ИЗУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az