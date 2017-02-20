МИД Азербайджана ознакомит представителей иностранного дипкорпуса с туристическим потенциалом северо-западных районов страны

Аккредитованный в Азербайджане дипломатический корпус совершит 20-21 февраля ознакомительную поездку в Шекинский и Гахский районы (северо-запад страны), сообщает пресс-служба МИД.

«Администрация президента и МИД Азербайджана организуют 20-21 февраля ознакомительную поездку для глав диппредставительств иностранных государств и их жен в Шекинский и Гахский районы»,- говорится в сообщении.

Целью поездки является знакомство с историческими местами, памятниками культуры, местными обычаями, образцами ремесла и туристическими возможностями этого региона.

Ф.Исазаде