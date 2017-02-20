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Туризм 20.02.2017 16:02

МИД Азербайджана ознакомит представителей иностранного дипкорпуса с туристическим потенциалом северо-западных районов страны

Аккредитованный в Азербайджане дипломатический корпус совершит 20-21 февраля ознакомительную поездку в Шекинский и Гахский районы (северо-запад страны), сообщает пресс-служба МИД.

«Администрация президента и МИД Азербайджана организуют 20-21 февраля ознакомительную поездку для глав диппредставительств иностранных государств и их жен в Шекинский и Гахский районы»,- говорится в сообщении.

Целью поездки является знакомство с историческими местами, памятниками культуры, местными обычаями, образцами ремесла и туристическими возможностями этого региона.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ПОСЛЫ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az