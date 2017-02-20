Слухи о назревающей отставке Юнкера не имеют под собой никаких оснований - представитель ЕК

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже ясно и неоднократно заявлял, что не будет соискателем второго срока на этом посту, заявил в понедельник журналистам в Брюсселе официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.
Та он ответил на вопрос о слухах относительно якобы назревающей отставки Ж.-К.Юнкера. По мнению пресс-секретаря, "это бесконечное повторение старых историй, но безо всякого на то основания".
"Ясно то, что председатель отработает свой мандат полностью с большой энергией, энтузиазмом и решимостью, как он делал это с первого дня, как вошел в это здание, а затем он не будет кандидатом на второй мандат, как он всегда заявлял", - сообщил А.Винтерштейн.
Представитель ЕК привел ранее сделанное высказывание Ж.-К.Юнкера с объяснением его позиции тем, что он хочет оставаться свободным человеком и говорить, что пожелает, и чтобы никто не подумал, что он поступает так, потому что рассчитывает на второй мандат.
"Я свободный человек, и таким я желаю быть", - процитировал главу Еврокомиссии Александр Винтерштейн.
Баку и Белград обсудили перспективы развития ВТС – Минобороны Азербайджана
В парламенте Азербайджана призывают мировое сообщество оказать давление на Армению за организацию "референдума" в Карабахе
Баку внесет в «черный список» лиц, наблюдающих за незаконным «референдумом» в Карабахе – МИД Азербайджана
Президент Алиев утвердил порядок возмещения НДС физлицам, приобретшим товары в период торговых фестивалей
Россельхознадзор остановил ввоз в РФ из Азербайджана около 19 т чая с опасным сорняком
Миссия ВБ по финсектору обсудит с властями Азербайджана вопросы совершенствования законодательства по надзору
Гражданин Азербайджана получил восемь лет колонии за вербовку в Сирию и Ирак студентов из Коми
МИД Азербайджана ознакомит представителей иностранного дипкорпуса с туристическим потенциалом северо-западных районов страны
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного в Каспии одному из нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»