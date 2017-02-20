Слухи о назревающей отставке Юнкера не имеют под собой никаких оснований - представитель ЕК

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже ясно и неоднократно заявлял, что не будет соискателем второго срока на этом посту, заявил в понедельник журналистам в Брюсселе официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

Та он ответил на вопрос о слухах относительно якобы назревающей отставки Ж.-К.Юнкера. По мнению пресс-секретаря, "это бесконечное повторение старых историй, но безо всякого на то основания".

"Ясно то, что председатель отработает свой мандат полностью с большой энергией, энтузиазмом и решимостью, как он делал это с первого дня, как вошел в это здание, а затем он не будет кандидатом на второй мандат, как он всегда заявлял", - сообщил А.Винтерштейн.

Представитель ЕК привел ранее сделанное высказывание Ж.-К.Юнкера с объяснением его позиции тем, что он хочет оставаться свободным человеком и говорить, что пожелает, и чтобы никто не подумал, что он поступает так, потому что рассчитывает на второй мандат.

"Я свободный человек, и таким я желаю быть", - процитировал главу Еврокомиссии Александр Винтерштейн.