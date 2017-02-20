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ТЭК 20.02.2017 16:15

Саудовская Аравия в декабре снизила добычу нефти, Россия вышла на 1-е место в мире

Саудовская Аравия в декабре сократила добычу и экспорт нефти с исторических максимумов, зафиксированных в предыдущий месяц максимума, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

Это позволило России выйти на первое место в мире по объему производства нефти, хотя она также снизила добычу.

Производство нефти в Саудовской Аравии в декабре составляло 10,465 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с рекордными 10,72 млн б/с месяцем ранее. В декабре 2015 года страна добывала 10,144 млн б/с.

При этом Саудовская Аравия в последний месяц прошлого года экспортировала 8,014 млн б/с против 8,258 млн б/с в ноябре. В декабре 2015 года зарубежные поставки составляли 7,486 млн б/с.

По данным JODI, Россия в декабре минувшего года добыла 10,49 млн б/с против 10,519 млн б/с в предшествующий месяц.

Добыча нефти в Ираке в позапрошлом месяце увеличилась до 4,83 млн б/с по сравнению с 4,8 млн б/с в ноябре, экспорт незначительно снизился - до 4,05 млн б/с с 4,051 млн б/с, сообщает организация.

Производство нефти в Венесуэле продолжает оставаться около минимума с начала 2003 года: в декабре оно равнялось 2,270 млн б/с по сравнению с 2,276 млн б/с в предыдущий месяц.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az