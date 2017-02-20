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Карабахский конфликт 20.02.2017 16:18

Баку внесет в «черный список» лиц, наблюдающих за незаконным «референдумом» в Карабахе – МИД Азербайджана

Официальный Баку включит в «черный список» лиц, осуществляющих наблюдение за т.н. «референдумом» в Карабахе, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для оправдания своей провальной и незаконной деятельности Армения организовала индивидуальный визит на оккупированные территории для группы лиц. Эту самодеятельность можно назвать и туристической поездкой. Первые разбирательства показали, имена большинства этих лиц уже находятся в «списке нежелательных лиц». Это представители армянского лобби и лица, находящиеся под влиянием Армении. Имена еще нескольких лиц в обязательном порядке будут внесены в этот список после уточнения»,- заявил Х.Гаджиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана назвал смехотворным заявления Армении о наблюдении за этим незаконным голосованием официальных представителей международного сообщества. «Ни одна международная организация, ни одно государство не отправило своих представителей в качестве наблюдателей на этот незаконный «референдум»»,- подчеркнул он.

Х.Гаджиев не исключил того, что «Армения, используя свои былые методы, может привести кого-то обманным путем на оккупированные территории».

Он подчеркнул, что Армения организует «референдум» на оккупированных территориях Азербайджана, который противоречит законам Азербайджана и принципам международного права и сообще6ства, а также позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

По его словам, данный референдум является политической провокацией.

По мнению Х.Гаджиева, этот шаг Армении является попыткой нанести ущерб переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта. «Армении, вместо подобных провокационных и ненужных действий, попыток самообмана и обмана международного сообщества, следует положить конец политике оккупации и приложить усилия в дело урегулирования конфликта и установления устойчивого мира в регионе»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: КАРАБАХ, РЕФЕРЕНДУМ, ЧЕРНЫЙ/СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az