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Дальнее зарубежье 20.02.2017 20:04

Американцы стали хуже относиться к России - опрос

Уровень популярности России в США в 2017 году снизился на два процентных пункта в сравнении с прошлым годом - до 28%, свидетельствуют данные опроса исследовательской группы "Гэллап".

В прошлом году положительно Россию оценивали 30% респондентов, в 2015 году этот показатель составлял 24%.

5% опрошенных американцев оценили отношение к России как "очень благосклонное", 23% - как "преимущественно благосклонное", еще 44% респондентов относятся к России "преимущественно неблагосклонно" и 26% - "очень неблагосклонно", оставшиеся 2% опрошенных не смогли дать оценку.

Таким образом, Россия попала в группу стран, к которой американцы относятся "неблагосклонно". Помимо России, в этом списке оказались в этом году Саудовская Аравия и Палестинская национальная автономия.

Самый низкий рейтинг среди 21 страны американцы присвоили Северной Корее. Уровень популярности КНДР у американцев составил 11%. Среди стран, к которым граждане США относятся хуже всего, оказались Ирак (уровень популярности - 19%), Афганистан и Сирия (по 17%, соответственно) и Иран - 12%.

Наиболее высокие оценки получили Канада (92%), Великобритания (91%), Япония (85%), Франция (83%) и Германия (82%).

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Тэги: США, РОССИЯ, СИМПАТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az