В Техасе около 40 тыс. человек остались без электричества из-за шторма

Сильный шторм, обрушившийся на город Сан-Антонио (штат Техас), оставил около 40 тысяч человек без электроэнергии, сообщает в понедельник телеканал Эй-би-си.

По его данным, более чем 100 зданиям нанесен ущерб.

О пострадавших или погибших к настоящему моменту не сообщается.