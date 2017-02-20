Экспорт из Грузии в РФ за год вырос в 3,3 раза, импорт снизился на 10%

Торговый оборот Грузии с Россией в январе 2017 года увеличился по сравнению с январем 2016 года на 33% - до $72,2 млн, сообщает в понедельник Национальная служба статистики Грузии.

При этом, по данным статслужбы, экспорт грузинских товаров в РФ вырос в 3,3 раза - до $32,2 млн, импорт снизился на 10,1%, до $40 млн.

В результате Россия, на долю которой пришлось 11,1% всего внешнеторгового оборота Грузии, переместилась на первое место среди импортеров грузинской продукции и заняла третью позицию среди крупнейших торговых партнеров республики после Турции (13,2%) и Азербайджана (11,3%).

Грузия экспортировала на российский рынок в основном ферросплавы, натуральное виноградное вино, минеральную воду, спиртные напитки, а импортировала пшеницу, природный газ, нефть и нефтепродукты, а также продовольственные товары.

В первой десятке основных торговых партнеров Грузии также Китай, Германия, Украина, Армения, Италия, Румыния и США. Торговый оборот республики со странами СНГ в январе этого года вырос по сравнению с январем годом ранее на 32% - до $220 млн, со странами Евросоюза - на 27%, до $174 млн.

Внешнеторговый оборот Грузии в первом месяце 2017 года составил $650,6 млн, что на 23,3% больше, чем в январе прошлого года. Экспорт вырос на 44,7% - до $176,8 млн, импорт - на 15,4%, до $473,9 млн.

В 2016 году внешнеторговый оборот Грузии составил $11 млрд 965,7 млн - на 20,4% больше показателя 2015 года. В том числе торговый оборот республики с Россией в прошлом году увеличился на 11,8% - до $881,2 млн.