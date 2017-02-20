Правительство Азербайджана 17 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2016 году

Милли Меджлис (парламент) на заседании 17 марта заслушает отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

"Парламент Азербайджана заслушает отчет правительства по итогам 2016 года на пленарном заседании 17 марта", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.

При этом в парламенте подчеркнули, что отчет правительства в настоящее время находится на стадии подготовки.

Согласно законодательству, на пятом пленарном заседании парламента на весенней сессии правительство отчитывается о деятельности в минувшем году.

В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных проблем, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности.

А.Азизов