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Макроэкономика 20.02.2017 16:54

Правительство Азербайджана 17 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2016 году

Милли Меджлис (парламент) на заседании 17 марта заслушает отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

"Парламент Азербайджана заслушает отчет правительства по итогам 2016 года на пленарном заседании 17 марта", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.

При этом в парламенте подчеркнули, что отчет правительства в настоящее время находится на стадии подготовки.

Согласно законодательству, на пятом пленарном заседании парламента на весенней сессии правительство отчитывается о деятельности в минувшем году.

В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных проблем, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности.

А.Азизов

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Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az