Неизвестные обстреляли кортеж ливийского премьера, он не пострадал - СМИ

Глава ливийского правительства национального единства Файез ас-Саррадж подвергся нападению в Триполи, сообщает в понедельник турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на собственные источники.

По кортежу премьер-министра был открыт огонь. Ф.ас-Саррадж не пострадал, двое его охранников получили ранения.

В Ливии в настоящее время сохраняется противостояние между парламентом в Тобруке на востоке страны и правительством национального согласия в Триполи. Парламент признан мировым сообществом, в том числе и Россией в качестве легитимной законодательной власти в Ливии и поддерживается национальной армией страны. Правительство Ливии также признано международным сообществом, но пока не признано парламентом страны.