ЕС содействует налаживанию диалога в Ливии между Сараджем и Хафтаром - представитель Могерини

Евросоюз пытается помочь договориться ливийским лидерам Фаизу Сараджу и Халифе Хафтару, заявила в понедельник журналистам Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

В ответ на вопрос о контактах Евросоюза с генералом Х.Хафтаром, она сослалась на высказывания Ф.Могерини на пресс-конференции по итогам февральского заседания Совета ЕС по иностранным делам, где та заявила о поддержке региональных и международных усилий по облегчению диалога между премьер-министром Ф.Сараджем и генералом Х.Хафтаром.

"Это работа, которую мы поддерживаем. Мы считаем, что все стороны в Ливии должны работать ради общего интереса объединить страну", - сказала на брифинге в Брюсселе Н.Массрали.

По ее словам, ЕС повторяет свой призыв ко всем сторонам в Ливии "действовать в духе компромисса конструктивным образом во имя примирения, чтобы прийти к соглашению и предупреждать конфликты в интересах всех ливийцев".