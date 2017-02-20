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Дальнее зарубежье 20.02.2017 17:49

ЕС содействует налаживанию диалога в Ливии между Сараджем и Хафтаром - представитель Могерини

Евросоюз пытается помочь договориться ливийским лидерам Фаизу Сараджу и Халифе Хафтару, заявила в понедельник журналистам Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

В ответ на вопрос о контактах Евросоюза с генералом Х.Хафтаром, она сослалась на высказывания Ф.Могерини на пресс-конференции по итогам февральского заседания Совета ЕС по иностранным делам, где та заявила о поддержке региональных и международных усилий по облегчению диалога между премьер-министром Ф.Сараджем и генералом Х.Хафтаром.

"Это работа, которую мы поддерживаем. Мы считаем, что все стороны в Ливии должны работать ради общего интереса объединить страну", - сказала на брифинге в Брюсселе Н.Массрали.

По ее словам, ЕС повторяет свой призыв ко всем сторонам в Ливии "действовать в духе компромисса конструктивным образом во имя примирения, чтобы прийти к соглашению и предупреждать конфликты в интересах всех ливийцев".

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ПРИМИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az