Баку и Белград обсудили перспективы развития ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и посол Сербии в Баку Небойша Родич обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС).

«З.Гасанов и Н.Родич обсудили перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере, в области военного образования, а также военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Н.Родич отметил, что дружественные и теплые отношения между Азербайджаном и Сербией носят характер стратегического партнерства.

Дипломат также подчеркнул, Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ф.Исазаде