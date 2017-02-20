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Внешняя политика 20.02.2017 17:20

Баку и Белград обсудили перспективы развития ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и посол Сербии в Баку Небойша Родич обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС).

«З.Гасанов и Н.Родич обсудили перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере, в области военного образования, а также военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Н.Родич отметил, что дружественные и теплые отношения между Азербайджаном и Сербией носят характер стратегического партнерства.

Дипломат также подчеркнул, Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: СЕРБИЯ, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az