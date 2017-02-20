Баку и Белград обсудили перспективы развития ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и посол Сербии в Баку Небойша Родич обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС).
«З.Гасанов и Н.Родич обсудили перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере, в области военного образования, а также военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Н.Родич отметил, что дружественные и теплые отношения между Азербайджаном и Сербией носят характер стратегического партнерства.
Дипломат также подчеркнул, Сербия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Ф.Исазаде
Президент Алиев утвердил порядок возмещения НДС физлицам, приобретшим товары в период торговых фестивалей
Россельхознадзор остановил ввоз в РФ из Азербайджана около 19 т чая с опасным сорняком
Миссия ВБ по финсектору обсудит с властями Азербайджана вопросы совершенствования законодательства по надзору
Гражданин Азербайджана получил восемь лет колонии за вербовку в Сирию и Ирак студентов из Коми
МИД Азербайджана ознакомит представителей иностранного дипкорпуса с туристическим потенциалом северо-западных районов страны
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного в Каспии одному из нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Вице-президент США поддерживает решение Трампа об отставке советника по нацбезопасности Флинна
Американцы стали хуже относиться к России - опрос
ЕС предоставит дополнительную гуманитарную помощь населению востока Украины - член ЕК
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»