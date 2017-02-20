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Дальнее зарубежье 20.02.2017 18:23

Альтернативы Асаду в Сирии на данный момент нет, заявляет лидер французских ультраправых

Альтернатив правлению президента Сирии Башара Асада на данный момент не существует, заявила в понедельник лидера французской ультраправой партии Марин Ле Пен.

По сообщению французских СМИ, в ходе визита в Ливан она пояснила, что считает Б.Асада "единственным реальным вариантом" для противостояния в Сирии террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

СМИ отмечают, что такая точка зрения противоречит позиции французских властей, критикующих Б.Асада и сомневающихся в том, что в будущем он сможет остаться на своем посту.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az