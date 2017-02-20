Альтернативы Асаду в Сирии на данный момент нет, заявляет лидер французских ультраправых

Альтернатив правлению президента Сирии Башара Асада на данный момент не существует, заявила в понедельник лидера французской ультраправой партии Марин Ле Пен.

По сообщению французских СМИ, в ходе визита в Ливан она пояснила, что считает Б.Асада "единственным реальным вариантом" для противостояния в Сирии террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

СМИ отмечают, что такая точка зрения противоречит позиции французских властей, критикующих Б.Асада и сомневающихся в том, что в будущем он сможет остаться на своем посту.