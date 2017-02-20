Мантуров не исключает возможности поставок С-400 в Турцию

Россия и Турция могут прийти к подписанию контракта на поставку Анкаре зенитной ракетной системы С-400, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Возможность такой поставки есть", - сказал Д.Мантуров журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, российская промышленность справится с исполнением внутреннего заказа для Минобороны РФ и экспортных заказов для иностранных покупателей.

Министр возглавляет российскую делегацию на выставке вооружения "Айдекс 2017".