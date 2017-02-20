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Регион 20.02.2017 18:45

Мантуров не исключает возможности поставок С-400 в Турцию

Россия и Турция могут прийти к подписанию контракта на поставку Анкаре зенитной ракетной системы С-400, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Возможность такой поставки есть", - сказал Д.Мантуров журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, российская промышленность справится с исполнением внутреннего заказа для Минобороны РФ и экспортных заказов для иностранных покупателей.

Министр возглавляет российскую делегацию на выставке вооружения "Айдекс 2017".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВТС, МАНТУРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az