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СНГ 20.02.2017 19:04

Саудовская Аравия депортировала в Казахстан псевдопроповедника, разыскивавшегося на родине за пропаганду терроризма

Из Саудовской Аравии в Казахстан депортирован гражданин республики, находившийся в международном розыске за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"18 февраля по ориентировке КНБ из Саудовской Аравии в Казахстан депортирован гражданин республики А.Абдужаббаров. Он с 2015 года находился в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 (возбуждение религиозной розни) и 256 (пропаганда терроризма) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проводимого досудебного расследования в отношении А.Абдужаббарова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, А.Абдужаббаров в начале 2000-х годов распространял среди верующего населения западных областей Казахстана идеи так называемого "такфира", отмечается в сообщении.

"Деятельность псевдопроповедника способствовала созданию скрытых радикальных ячеек в Актобе, Атырау и Уральске. Некоторые его последователи участвовали в совершении террористических акций в нашей стране. Многие другие выехали в Афганистан и Сирию для вступления в отряды боевиков", - говорится в пресс-релизе.

А.Абдужаббаров с 2006 года пребывал в Саудовской Аравии, откуда продолжал попытки влиять на мусульман Казахстана и студентов, которые обучались за границей.

В декабре 2015 года он был задержан полицией в Медине по подозрению в связях с экстремистами. В октябре 2016 года выдворен в Турцию, где ему было отказано в политическом убежище с последующим возвратом в Саудовскую Аравию.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САУДАРАВИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ДЕПОРТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az