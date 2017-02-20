Саудовская Аравия депортировала в Казахстан псевдопроповедника, разыскивавшегося на родине за пропаганду терроризма

Из Саудовской Аравии в Казахстан депортирован гражданин республики, находившийся в международном розыске за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.
"18 февраля по ориентировке КНБ из Саудовской Аравии в Казахстан депортирован гражданин республики А.Абдужаббаров. Он с 2015 года находился в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 (возбуждение религиозной розни) и 256 (пропаганда терроризма) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках проводимого досудебного расследования в отношении А.Абдужаббарова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, А.Абдужаббаров в начале 2000-х годов распространял среди верующего населения западных областей Казахстана идеи так называемого "такфира", отмечается в сообщении.
"Деятельность псевдопроповедника способствовала созданию скрытых радикальных ячеек в Актобе, Атырау и Уральске. Некоторые его последователи участвовали в совершении террористических акций в нашей стране. Многие другие выехали в Афганистан и Сирию для вступления в отряды боевиков", - говорится в пресс-релизе.
А.Абдужаббаров с 2006 года пребывал в Саудовской Аравии, откуда продолжал попытки влиять на мусульман Казахстана и студентов, которые обучались за границей.
В декабре 2015 года он был задержан полицией в Медине по подозрению в связях с экстремистами. В октябре 2016 года выдворен в Турцию, где ему было отказано в политическом убежище с последующим возвратом в Саудовскую Аравию.
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