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СНГ 20.02.2017 19:16

Правительство и парламент Молдавии разработали программу согласованных с МВФ реформ

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Кишинев будет выполнять программу реформ, согласованную с Международным валютным фондом (МВФ).

"Кишинев будет неукоснительно выполнять программу реформ, согласованную с Международным валютным фондом. МВФ для Молдавии - это не только финансирование, но в первую очередь, поддержка проведения реформ. Программа с МВФ проводится ответственно, а предпринимаемые действия сосредоточены на эффективности и прозрачности. Правительством и парламентом на совместном заседании разработана программа реформ, и чтобы ее претворить в жизнь эти два института в государстве будут координировать свои действия", - сказал А.Канду в понедельник на встрече с миссией МВФ.

По его словам, 2017-2018 годы станут для Молдавии периодом модернизации, институционального строительства и развития.

А.Канду предоставил экспертам миссии документы с информацией об осуществленных действиях для модернизации нормативно-правовой базы в энергетическом секторе.

Новый руководитель миссии МВФ в Молдавии Бен Келмансон (Ben Kelmanson) отметил, что эксперты фонда проанализируют результаты развития молдавской экономики и пересмотрят основные направления в монетарной политике, осуществляемой Национальным банком Молдавии.

Миссия МВФ, которая работает в Кишиневе с 14 по 28 февраля, сделает оценку макроэкономической ситуации в стране и обзор трехлетней программы, которая была утверждена Советом директоров МВФ 7 ноября 2016 года. Согласно программе, правительство и Национальный банк взамен на согласованные реформы получат от МВФ в общей сложности $176 млн. Первый транш на $35 млн. республика получила в декабре 2016 года.

Деньги МВФ будут выделяться Молдавии поэтапно с учетом пяти полугодовых обзоров трехлетней программы. Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF). Он предусматривает нулевую ставку до конца 2018 г., льготный период в 5,5 лет и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма - посредством Механизма расширенного финансирования (EFF). Процентная ставка этого кредита - 1,3%, срок погашения в 10 лет и льготный период в 4,5 года.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МВФ, РЕФОРМЫ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az