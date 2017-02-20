Правительство и парламент Молдавии разработали программу согласованных с МВФ реформ

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Кишинев будет выполнять программу реформ, согласованную с Международным валютным фондом (МВФ).
"Кишинев будет неукоснительно выполнять программу реформ, согласованную с Международным валютным фондом. МВФ для Молдавии - это не только финансирование, но в первую очередь, поддержка проведения реформ. Программа с МВФ проводится ответственно, а предпринимаемые действия сосредоточены на эффективности и прозрачности. Правительством и парламентом на совместном заседании разработана программа реформ, и чтобы ее претворить в жизнь эти два института в государстве будут координировать свои действия", - сказал А.Канду в понедельник на встрече с миссией МВФ.
По его словам, 2017-2018 годы станут для Молдавии периодом модернизации, институционального строительства и развития.
А.Канду предоставил экспертам миссии документы с информацией об осуществленных действиях для модернизации нормативно-правовой базы в энергетическом секторе.
Новый руководитель миссии МВФ в Молдавии Бен Келмансон (Ben Kelmanson) отметил, что эксперты фонда проанализируют результаты развития молдавской экономики и пересмотрят основные направления в монетарной политике, осуществляемой Национальным банком Молдавии.
Миссия МВФ, которая работает в Кишиневе с 14 по 28 февраля, сделает оценку макроэкономической ситуации в стране и обзор трехлетней программы, которая была утверждена Советом директоров МВФ 7 ноября 2016 года. Согласно программе, правительство и Национальный банк взамен на согласованные реформы получат от МВФ в общей сложности $176 млн. Первый транш на $35 млн. республика получила в декабре 2016 года.
Деньги МВФ будут выделяться Молдавии поэтапно с учетом пяти полугодовых обзоров трехлетней программы. Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF). Он предусматривает нулевую ставку до конца 2018 г., льготный период в 5,5 лет и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма - посредством Механизма расширенного финансирования (EFF). Процентная ставка этого кредита - 1,3%, срок погашения в 10 лет и льготный период в 4,5 года.
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