Россия и Иран приступили к строительству ТЭС "Сирик" ("Хормозган") в городе Бендер-Аббас, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.

В церемонии начала строительства электростанции на 1,4 ГВт принял участие министр энергетики РФ Александр Новак.

Непосредственно строительство осуществляет ООО "ИК "Технопромэкспорт", где 51% принадлежит госкорпорации "Ростех", а 49% у президента ФК ЦСКА Евгения Гинера. Компания подписала контракт на строительство ТЭС "Хормозган" в Иране, которая состоит из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый. РФ предоставит кредит Ирану на возведение станции на 1 млрд евро. Компания уже объявила первые конкурсы - в частности, на закупку оборудования за 165,8 млн евро.

Кредит выделяется на пять лет под 2,77% годовых. Платежи осуществляются в евро или рублях по выбору иранской стороны.