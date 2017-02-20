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Регион 20.02.2017 19:29

Россия приступила к строительству ТЭС "Сирик" в Иране

Россия и Иран приступили к строительству ТЭС "Сирик" ("Хормозган") в городе Бендер-Аббас, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.

В церемонии начала строительства электростанции на 1,4 ГВт принял участие министр энергетики РФ Александр Новак.

Непосредственно строительство осуществляет ООО "ИК "Технопромэкспорт", где 51% принадлежит госкорпорации "Ростех", а 49% у президента ФК ЦСКА Евгения Гинера. Компания подписала контракт на строительство ТЭС "Хормозган" в Иране, которая состоит из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый. РФ предоставит кредит Ирану на возведение станции на 1 млрд евро. Компания уже объявила первые конкурсы - в частности, на закупку оборудования за 165,8 млн евро.

Кредит выделяется на пять лет под 2,77% годовых. Платежи осуществляются в евро или рублях по выбору иранской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ, ТЭС, ИРАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az