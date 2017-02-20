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СНГ 20.02.2017 19:46

ЕС предоставит дополнительную гуманитарную помощь населению востока Украины - член ЕК

Евросоюз окажет дополнительную гуманитарную помощь Украине в связи с обострением обстановки на востоке этой страны.

Член Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес в ходе визита на восток Украины заявил, что эскалация насилия в этом районе и ее воздействие на гражданское население вызывают серьезную озабоченность Брюсселя.

"Находясь сегодня здесь, в Бахмуте, я хочу сказать украинскому народу: вы не одиноки. Всем нуждающимся гражданским лицам по обе стороны линии соприкосновения должна быть оказана помощь", - приводит его слова Еврокомиссия в распространенном в понедельник коммюнике.

"Наш новый пакет помощи даст возможность нашим партнерам, гуманитарным организациям, работающим в восточной части Украины, обеспечить срочные потребности населения в медицинском обслуживании, жилье, водоснабжении и санитарии, - продолжал он. - Крайне важно, чтобы все слабозащищенные люди, пострадавшие в результате конфликта, получили помощь быстро, безопасно и беспристрастно".

Еврокомиссия, говорится в коммюнике, оказывает гуманитарную помощь наиболее уязвимым группам населения независимо от того, в каком районе конфликта они живут или находятся на положении беженцев. Вместе с прямым финансированием от отдельных стран-членов, ЕС в целом предоставил более 399 млн евро гуманитарной помощи и помощи на восстановление лицам, пострадавшим от конфликта с начала 2014 года.

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Тэги: ЕС, ДОНБАСС, НАСЕЛЕНИЕ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az