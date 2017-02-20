Более трех десятков курдских боевиков уничтожены в результате авиаударов турецких ВВС - генштаб Турции

Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по силам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке, сообщает в понедельник генштаб Турции.
По его данным, в результате двух воздушных атак убиты 34 боевика РПК.
Отмечается, что удары были нанесены по иракскому Курдистану в районе реки Большой Заб.
Ранее в интервью турецкой газете "Хюрриет" министр обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис заверил его в том, что Вашингтон окажет Анкаре поддержку в борьбе с РПК.
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