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Регион 20.02.2017 17:52

Более трех десятков курдских боевиков уничтожены в результате авиаударов турецких ВВС - генштаб Турции

Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по силам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке, сообщает в понедельник генштаб Турции.

По его данным, в результате двух воздушных атак убиты 34 боевика РПК.

Отмечается, что удары были нанесены по иракскому Курдистану в районе реки Большой Заб.

Ранее в интервью турецкой газете "Хюрриет" министр обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис заверил его в том, что Вашингтон окажет Анкаре поддержку в борьбе с РПК.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РПК, АВИАУДАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az