Гражданин Азербайджана получил восемь лет колонии за вербовку в Сирию и Ирак студентов из Коми

Суд признал виновным гражданина Азербайджана Рамиля Мирзамова в склонении студентов из Коми к участию в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры, Московский окружной военный суд в выездном заседании в Сыктывкаре рассмотрел уголовное дело в отношении Р.Мирзамова и установил, что он в 2013-2014 годах в социальной сети размещал материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц, не исповедующих ислам.
Кроме того, находясь в Ухте, он склонял четверых студентов местного вуза к участию в деятельности международной террористической организации, двое из которых в мае 2014 года уехали из России и приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Ираке и Сирии. Двое других отказались от этих идей и впоследствии дали изобличающие Р.Мирзамова показания.
Р.Мирзамов находился в международном розыске и был задержан сотрудниками органов безопасности на территории Дагестана. Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал.
"Суд в понедельник признал Р.Мирзамова виновным в склонении лиц к организации незаконного вооруженного формирования или участию в нем и публичным призывам к ведению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.
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