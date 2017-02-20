Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8425 RUR   0.0297 GBR   2.1552 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Происшествия 20.02.2017 18:48

Гражданин Азербайджана получил восемь лет колонии за вербовку в Сирию и Ирак студентов из Коми

Суд признал виновным гражданина Азербайджана Рамиля Мирзамова в склонении студентов из Коми к участию в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры, Московский окружной военный суд в выездном заседании в Сыктывкаре рассмотрел уголовное дело в отношении Р.Мирзамова и установил, что он в 2013-2014 годах в социальной сети размещал материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц, не исповедующих ислам.

Кроме того, находясь в Ухте, он склонял четверых студентов местного вуза к участию в деятельности международной террористической организации, двое из которых в мае 2014 года уехали из России и приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Ираке и Сирии. Двое других отказались от этих идей и впоследствии дали изобличающие Р.Мирзамова показания.

Р.Мирзамов находился в международном розыске и был задержан сотрудниками органов безопасности на территории Дагестана. Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал.

"Суд в понедельник признал Р.Мирзамова виновным в склонении лиц к организации незаконного вооруженного формирования или участию в нем и публичным призывам к ведению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, ЭКСТРЕМИЗМ, ПРИГОВОР


Похожие новости


Гражданин Азербайджана, перевозивший 7 кг украинской марихуаны, задержан в Подмосковье Обидчик стюардессы получил 10 суток ареста за хулиганство на борту самолета Москва-Габала "Бомбила" из Азербайджана задержан за изнасилование нескольких москвичек - СКР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az