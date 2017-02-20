Россельхознадзор остановил ввоз в РФ из Азербайджана около 19 т чая с опасным сорняком

Россельхознадзор остановил ввоз из Азербайджана в Дагестан 18,9 тонны зеленого чая, зараженного карантинным объектом.

Как сообщает служба, в ходе карантинного фитосанитарного контроля было обнаружено, что чай поступил с нарушениями фитосанитарных требований. Дагестанский филиал ФГБУ "ВНИИКР" подтвердил факт выявления карантинного объекта - горчака ползучего.

Владелец груза привлечен к административной ответственности.

Горчак ползучий является одним из наиболее трудноискоренимых сорняков.