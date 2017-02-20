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АПК 20.02.2017 18:52

Россельхознадзор остановил ввоз в РФ из Азербайджана около 19 т чая с опасным сорняком

Россельхознадзор остановил ввоз из Азербайджана в Дагестан 18,9 тонны зеленого чая, зараженного карантинным объектом.

Как сообщает служба, в ходе карантинного фитосанитарного контроля было обнаружено, что чай поступил с нарушениями фитосанитарных требований. Дагестанский филиал ФГБУ "ВНИИКР" подтвердил факт выявления карантинного объекта - горчака ползучего.

Владелец груза привлечен к административной ответственности.

Горчак ползучий является одним из наиболее трудноискоренимых сорняков.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЧАЙ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az