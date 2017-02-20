Президент Алиев утвердил порядок возмещения НДС физлицам, приобретшим товары в период торговых фестивалей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил порядок возмещения НДС по товарам, приобретенным физическими лицами в период торговых фестивалей на территории Азербайджана не для коммерческих или производственных целей, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров в течение 15 дней подготовить единую форму электронного счета-фактуры. Также глава государства поручил министерству налогов в течение 15 дней определить банки-агенты.

А.Ахундов