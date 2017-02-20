Вице-президент США поддерживает решение Трампа об отставке советника по нацбезопасности Флинна

Вице-президент США Майк Пенс выразил разочарование тем, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не предоставил ему корректную информацию об общении с российским послом в США Сергеем Кисляком.

"Я был разочарован, когда узнал, что М.Флинн предоставил мне недостоверную информацию, и я полностью поддерживаю решение президента США о его отставке", - сказал М.Пенс в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Президент США отправил М.Флинна в отставку на прошлой неделе, когда выяснилось, что М.Флинн представил М.Пенсу недостоверную информацию и другим представителям американского руководства о контактах с С.Кисляком еще до инаугурации Д.Трампа.