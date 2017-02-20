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Туризм 20.02.2017 20:41

Президент Алиев распорядился о мерах по ускорению турпотока в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению туристического потока в Азербайджан, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Президент поручил Государственному таможенному комитету (ГТК) и Государственной пограничной службе в течение трех месяцев создать инфраструктуру для специальных полос в КПП на границе с РФ, Турцией, Ираном и Грузией, призванных ускорить ее пересечение иностранцами и лицами без гражданства.

Глава государства также поручил Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmet) в течение трех месяцев создать возможности для обращения за электронной визой иностранцами и лицами без гражданства непосредственно на КПП на границе посредством терминалов ASAN odenis и системы ASAN Viza.

И.Алиев поручил министерству иностранных дел совместно с ГТК и Госпогранслужбой вести переговоры с иранской стороной об увеличении продолжительности работы КПП на границе двух стран и в течение трех месяцев доложить ему о результатах. Также президент поручил Государственной морской администрации совместно с ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» вести переговоры с прикаспийскими странами для организации морских туров в Каспийском море, и в течение 4 месяцев доложить ему о результатах.

Распоряжение президента включает и ряд других поручений.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРПОТОК, УСКОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az