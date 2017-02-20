Баку и Киев обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и руководитель азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта.
«Э.Мамедъяров и М.Курячий обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, инвестиций, АПК, инфраструктуры. Собеседники также отметили роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Стороны также высоко оценили активное сотрудничество на международных площадках, выразив удовлетворение уровнем стратегического партнерства между странами. В ходе встречи собеседники выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности двух стран.
Ф.Исазаде
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