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Внешняя политика 20.02.2017 20:46

Баку и Киев обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и руководитель азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта.

«Э.Мамедъяров и М.Курячий обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, инвестиций, АПК, инфраструктуры. Собеседники также отметили роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны также высоко оценили активное сотрудничество на международных площадках, выразив удовлетворение уровнем стратегического партнерства между странами. В ходе встречи собеседники выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, УКРАИНА, РАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az