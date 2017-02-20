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Регион 20.02.2017 20:58

Тегеран считает провокационными заявления Анкары о политике Ирана

МИД Ирана вызвал посла Турции в Тегеране и потребовал от него разъяснений в связи с недавними высказываниями турецкого руководства в адрес Исламской республики.

Как сообщили в понедельник иранские СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе недавнего визита в Бахрейн обвинил Иран в стремлении дестабилизировать ситуацию в Ираке и Сирии. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Тегеран в проведении "религиозной политики", нацеленной на подрыв Бахрейна и Саудовской Аравии.

Замглавы МИД Ирана Эбрагим Рахимпур на встрече с послом Турции в Тегеране Резой Хаканом Текином назвал такие высказывания "неконструктивными" и "провокационными", отмечают СМИ.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ПОЛЕМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az