Тегеран считает провокационными заявления Анкары о политике Ирана

МИД Ирана вызвал посла Турции в Тегеране и потребовал от него разъяснений в связи с недавними высказываниями турецкого руководства в адрес Исламской республики.
Как сообщили в понедельник иранские СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе недавнего визита в Бахрейн обвинил Иран в стремлении дестабилизировать ситуацию в Ираке и Сирии. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Тегеран в проведении "религиозной политики", нацеленной на подрыв Бахрейна и Саудовской Аравии.
Замглавы МИД Ирана Эбрагим Рахимпур на встрече с послом Турции в Тегеране Резой Хаканом Текином назвал такие высказывания "неконструктивными" и "провокационными", отмечают СМИ.
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