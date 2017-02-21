Скончавшийся в Малайзии брат Ким Чен Ына страдал паранойей - газета

Старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам на протяжении нескольких лет страдал паранойей, скрываясь от режима КНДР за рубежом, пишет во вторник британская газета "Гардиан" со ссылкой на близкого друга скончавшегося мужчины.

"Он боялся. Речь не идет о каких-то смутных страхах, это была паранойя. Он был политически важной фигурой. Он беспокоился..." - рассказал в интервью "Гардиан" школьный друг Ким Чон Нама Энтони Саакян.

Ким Чон Нам и Э.Саакян вместе учились в Швейцарии, будучи подростками. За последние два года, как пишет газета, Ким Чон Нам несколько раз виделся с Э.Саакяном в Женеве. По словам Э.Саакяна, встречи проходили днем, мужчины выпивали кофе и выкуривали по тонкой сигаре и отправлялись на прогулку. При этом Э.Саакян утверждает, что Ким Чон Нама никогда не интересовала власть.

"Мы обсуждали режим, его сводного брата (нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ), вещи, которые там происходят. Что я могу сказать - его никогда не интересовала власть. Он хотел уехать. У него никогда не было амбиций, чтобы управлять страной. Он не одобрял и не признавал того, что там (в КНДР - ИФ) происходило. Он не был заинтересован в отношениях с режимом (Северной Кореи - ИФ)", - заявил Э.Саакян "Гардиан".

Э.Саакян также отметил, что впервые он увидел Ким Чон Нама в возрасте 12 или 13 лет, его представили как сына посла. Он подчеркнул, что в детстве Ким Чон Нам был очень приветливым, дружелюбным, добрым и щедрым мальчиком.

"Гардиан" утверждает, что после возвращения в КНДР из Швейцарии Ким Чон Нам чувствовал себя в изоляции. В 2001 году он вместе с супругой и ребенком попытался въехать в Японию по поддельным документам, семья была выслана в Китай. Впоследствии они обосновались в Макао.

Ранее в феврале Ким Чон Нам скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему в лицо плеснули неизвестной жидкостью. Ведется расследование обстоятельств его смерти.