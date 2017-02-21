Конгрессмены-республиканцы приветствуют назначение генерала Макмастера советников Трампа по нацбезопасности

Многие американские конгрессмены положительно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа назначить Герберта Макмастера советником по национальной безопасности, пишет во вторник "Нью-Йорк таймс".
"Генерал Макмастер - выдающийся выбор на роль советника по нацбезопасности, - человек подлинного интеллекта, твердого характера и больших способностей", - написал в "Твиттере" сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Как отмечает "Нью-Йорк таймс", решающую роль в выборе Г.Макмастера сыграли сенатор-республиканец Том Коттон. Сам он отметил, что Г.Макмастер - "один из лучших военачальников нашего поколения".
Поддержку Г.Макмастеру выразил и шеф Пентагона Джеймс Мэттис, которому ранее доводилось с ним работать.
Накануне Д.Трамп сообщил, что отставной генерал Герберт Макмастер станет советником по национальной безопасности президента США.
По словам Д.Трампа, Г.Макмастер является "человеком огромного таланта и огромного опыта". "Его (Г.Макмастера - ИФ) очень уважают военные, и для нас большая честь иметь его в команде", - подчеркнул Д.Трамп.
В свою очередь, Г.Макмастер заявил журналистам: "Я благодарен вам за эту возможность и с нетерпением жду начала работы в команде национальной безопасности, чтобы делать все, что в моих силах, для продвижения и защиты интересов американского народа".
Герберт Макмастер - кадровый офицер армии США, занимал должность главы Центра интеграционных возможностей сухопутных войск США.
Известен своей ролью в войне в Персидском заливе, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке и операции "Несокрушимая Свобода".
Назначение М.Алиевой первым вице-президентом Азербайджана было ожидаемым - замглавы Администрации президента
Мехрибан Алиева заявила о готовности выполнить стоящие перед ней на посту первого вице-президента Азербайджана задачи
Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, этим обусловлено ее назначение первым вице-президентом – Алиев
Суд остановил ликвидацию Parabank в связи с преобразованием в НБКО
АМОК сократила в 2016г поставки SOCAR попутного газа на 14%
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз на Каспии в 2016г увеличилась на 8%
Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию
Пять человек пострадали в пригороде Баку в результате взрыва в донерной
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»