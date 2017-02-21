Конгрессмены-республиканцы приветствуют назначение генерала Макмастера советников Трампа по нацбезопасности

Многие американские конгрессмены положительно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа назначить Герберта Макмастера советником по национальной безопасности, пишет во вторник "Нью-Йорк таймс".

"Генерал Макмастер - выдающийся выбор на роль советника по нацбезопасности, - человек подлинного интеллекта, твердого характера и больших способностей", - написал в "Твиттере" сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Как отмечает "Нью-Йорк таймс", решающую роль в выборе Г.Макмастера сыграли сенатор-республиканец Том Коттон. Сам он отметил, что Г.Макмастер - "один из лучших военачальников нашего поколения".

Поддержку Г.Макмастеру выразил и шеф Пентагона Джеймс Мэттис, которому ранее доводилось с ним работать.

Накануне Д.Трамп сообщил, что отставной генерал Герберт Макмастер станет советником по национальной безопасности президента США.

По словам Д.Трампа, Г.Макмастер является "человеком огромного таланта и огромного опыта". "Его (Г.Макмастера - ИФ) очень уважают военные, и для нас большая честь иметь его в команде", - подчеркнул Д.Трамп.

В свою очередь, Г.Макмастер заявил журналистам: "Я благодарен вам за эту возможность и с нетерпением жду начала работы в команде национальной безопасности, чтобы делать все, что в моих силах, для продвижения и защиты интересов американского народа".

Герберт Макмастер - кадровый офицер армии США, занимал должность главы Центра интеграционных возможностей сухопутных войск США.

Известен своей ролью в войне в Персидском заливе, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке и операции "Несокрушимая Свобода".