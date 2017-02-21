Чуркин был выдающимся дипломатом и погиб на боевом посту - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал скончавшегося накануне постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина выдающимся дипломатом.

"Россия и мировая дипломатия запомнят Виталия Чуркина как выдающегося дипломата, погибшего на боевом посту", - сказал С.Лавров во вторник на переговорах с коллегой из Швеции Маргот Валльстрем.

Перед началом встречи ее участники почтили память В.Чуркина минутой молчания.

Постпред РФ при ООН В.Чуркин скоропостижно скончался в понедельник на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.