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СНГ 21.02.2017 13:29

Чуркин был выдающимся дипломатом и погиб на боевом посту - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал скончавшегося накануне постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина выдающимся дипломатом.

"Россия и мировая дипломатия запомнят Виталия Чуркина как выдающегося дипломата, погибшего на боевом посту", - сказал С.Лавров во вторник на переговорах с коллегой из Швеции Маргот Валльстрем.

Перед началом встречи ее участники почтили память В.Чуркина минутой молчания.

Постпред РФ при ООН В.Чуркин скоропостижно скончался в понедельник на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОСТПРЕД, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az