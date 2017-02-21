Украина хорошо понимает боль Азербайджана в вопросе Ходжалы

Азербайджан в настоящее время является крупным региональным игроком, считает Глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий.

"Азербайджан сегодня является крупным игроком в каспийском и закавказском регионе, является важным участником в крупных газопроводных проектах. В частности, в рамках проекта "Южный газовый коридор" по обеспечению поставок азербайджанского газа в Европу", - сказал М.Курячий во вторник в Баку на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Украиной.

По его словам, Баку и Киев тесно сотрудничают в сфере энергетики и военно-промышленного комплекса. Текущая договорно-правовая база насчитывает 131 документ.

"Украина заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане. Нас многое связывало в прошлом, еще большее связывает сегодня. Я уверен, что в недалеком будущем между нашими странами и народами появятся новые мосты дружбы и сотрудничества, которые мы сегодня строим общими усилиями", - подчеркнул он.

М.Курячий отметил, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Украиной активно развиваются во многих сферах. "Прямые азербайджанские инвестиции в украинскую экономику в 2016 году выросли примерно на 6% и превышают $200 млн. Импорт азербайджанских товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 50% по сравнению с 2015 годом. Мы заинтересованы в развитии наших связей", - добавил он.

По его словам, Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

"В ходе своего визита в Азербайджан в 2016 году президент Украины Петр Порошенко особо подчеркнул неприемлемость статус-кво в данном конфликте. В эти дни исполняется 25 лет трагических событий в Ходжалы. Мы разделяем вашу боль и поддерживаем справедливые требования о привлечении к ответственности организаторов и исполнителей Ходжалинских событий. Кому как не нам, пережившим ужас Голодомора в 1932-1933гг, массовых сталинских репрессий 30-х годов, нацистских расстрелов и депортаций во время войны и столкнувшихся сегодня с новой чудовищной реальностью в виде российской агрессии, понимать и воспринимать эту боль, как свою собственную", - сказал М.Курячий.

Ф.Исазаде