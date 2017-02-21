Марин Ле Пен отказалась надевать хиджаб для встречи с муфтием Ливана

Встреча кандидата в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен и верховного муфтия Ливана была отменена после того, как французский политик отказалась надевать хиджаб, сообщает во вторник газета "Фигаро".

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что М.Ле Пен была заранее предупреждена о том, что ей будет нужно надеть хиджаб для встречи.

Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.

Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это - первая официальная встреча М.Ле Пен с действующим главой иностранного государства.

М.Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" и является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону. Французские президентские выборы пройдут в апреле-мае 2017 года.