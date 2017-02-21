Полиция Баку задержала подозреваемого в краже золотых украшений на 55 тыс. манат

Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Главного управления полиции города Баку, Хазарского РУП столицы и Евлахского РОП выявили преступника, подозреваемого в совершении крупной кражи из квартиры жителя поселка Шувелан Хазарского района столицы», - отмечается в сообщении.

Им оказался житель Евлахского района Шахин Бекиров, укравший золотые украшения стоимостью 55 тыс. манат и планшет.

Украденные драгоценности были сданы в полицию родственником Ш.Бекирова.

Р.Бабаев