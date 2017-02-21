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Происшествия 21.02.2017 13:11

Полиция Баку задержала подозреваемого в краже золотых украшений на 55 тыс. манат

Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Главного управления полиции города Баку, Хазарского РУП столицы и Евлахского РОП выявили преступника, подозреваемого в совершении крупной кражи из квартиры жителя поселка Шувелан Хазарского района столицы», - отмечается в сообщении.

Им оказался житель Евлахского района Шахин Бекиров, укравший золотые украшения стоимостью 55 тыс. манат и планшет.

Украденные драгоценности были сданы в полицию родственником Ш.Бекирова.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az